IHSG Diprediksi Bergerak pada Level 6.823-7.000

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada awal perdagangan minggu ini. Indeks saham akan berada pada level 6.823–7.000.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, penguatan IHSG dibuat tipis berhari-hari, akhirnya jadi melemah di hari Jumat pekan lalu karena sudah mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.

"Karena sepekan sebelumnya sulit untuk menguat, lalu kekuatan daya beli menurun, maka akhirnya harus ada sedikit distribusi untuk menjaga ketersediaan dana di pasar," tulis William dalam analisisnya, Senin (16/10/2023).

Menurut William, pergerakan IHSG menjadi kembali ke area sideways, tren. Sideways selama IHSG masih belum mampu menembus resistance 7000, namun masih bertahan di atas support 6.823. Semakin lama di kondisi ini maka IHSG akan terkesan tidak kemana-mana.

Untuk faktor teknikal, memperhatikan indikator MACD, saat ini terlihat gagal membentuk golden cross sehingga membuka peluang IHSG untuk melemah.

"Namun menurut kami pelemahan ini terbatas, karena secara nilai transaksi perdagangan hari Jumat pekan lalu, nilainya terlalu sedikit untuk diartikan sebagai aksi distribusi," katanya.

Untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -8.37 poin (-0.12%) menuju 6926,78 pada perdagangan hari Jumat 13 Oktober 2023.

Sebanyak 220 saham menguat, 308 saham menurun, dan 223 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 8.790T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

JSMR, buy, support 4440, resistance 4800.

Trend following. Penguatan konsisten di atas MA5 dan MA20.