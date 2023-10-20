Jokowi dan Pangeran MBS Bertemu di Istana Al-Yamamah Bahas Produk Halal hingga Perdagangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Istana Al-Yamamah, Riyadh, Kamis (19/10/ 2023). Keduanya menyoroti tiga isu.

Dari keterangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Kepala Negara dan MBS membahas perihal dinamika terkini yang terjadi di Palestina, pelayanan haji bagi masyarakat Indonesia, dan peningkatan perdagangan kedua negara.

"Menghadiri pertemuan bilateral perdana Menteri Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad Bin Salman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Al-Yamamah yang mencakup tiga isu utama," tulis Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Jumat (20/10/2023).

"Antara lain dinamika terkini yang terjadi di Palestina, pelayanan haji bagi masyarakat Indonesia, dan peningkatan perdagangan kedua negara," lanjutnya.

Tak hanya itu, Jokowi dan MBS juga menyepakati membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia-Arab Saudi untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua negara.

Selain pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, ada dokumen mengenai kerja sama teknis antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Organisasi Standar, Metrologi, dan Kualitas Saudi kerja sama di bidang pemuda dan olahraga dan kerja sama jaminan produk halal.