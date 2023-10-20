Apakah Bisa Meminta Keringanan Pembayaran Pinjol? Cek di Sini Penjelasannya

JAKARTA- Apakah bisa meminta keringanan pembayaran pinjol sering dipertanyakan banyak orang. Saat ini pinjaman online alias pinjol sering kali digunakan masyarakat sebagai salah satu alternatif untuk meminjam dana dengan cepat.

Bagaimana tidak, pinjol menyediakan kemudahan pinjaman uang hanya dengan mengajukan KTP saja. Sayangnya, banyak nasabah pinjol yang justru kesulitan saat harus mengembalikan dana pinjaman. Alhasil, cicilan mangkrak hingga menggunung.

Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan dengan meminta keringanan pembayaran pinjol. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (20/10/2023) berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan.

1. Hubungi perusahaan penyedia pinjol

Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk meminta keringanan pembayaran pinjol adalah dengan menghubungi perusahaan penyedianya. Anda bisa menghubungi perusahaan melalui kontak email ataupun telepon customer service yang tertera.