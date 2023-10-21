Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh tapi Tak Ada Wifi

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |03:15 WIB
5 Fakta Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh tapi Tak Ada Wifi
Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merevisi harga tiket Kereta Cepat Whoosh yang sebelumnya dikenakan biaya Rp300 ribu kini menjadi Rp150 ribu. Promo tersebut untuk kelas ekonomi premium keberangkatan pada 18 Oktober hingga 30 November 2023.

Adapun tarif Rp150 ribu untuk semua rute serta mendapatkan gratis KA Feeder dari dan menuju Stasiun Bandung. Promo ini diberikan dalam rangka HUT KCIC ke-8 yang jatuh pada 16 Oktober 2023.

Namun dibalik kabar gembira tersebut, Kereta Cepat Whoosh masih belum memiliki fasilitas wifi. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyebut hal tersebut lantaran dengan kecepatan kereta yang mencapai 350 km/jam tidak memungkinkan untuk menggunakan wifi.

Berikut Okezone merangkum fakta harga tiket Kereta Cepat Whoosh tapi tak ada wifi, Sabtu (21/10/2023):

1. Promo Tiket

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana buka suara terkait pemberian tarif promo kereta cepat sebesar Rp150 ribu untuk kelas premium economy.

Telusuri berita finance lainnya
