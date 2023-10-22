Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Sejoli Kelilit Utang Pinjol Nekat Bobol ATM

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |05:57 WIB
Kisah Sejoli Kelilit Utang Pinjol Nekat Bobol ATM
Sejoli bobol ATM karena kelilit utang pinjol (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Pasangan muda membobol mesin ATM menggunakan mesin las yang dibawanya. Mereka melakukan itu karena telah terlilit utang di pinjaman online (pinjol).

Jeratan pinjol itu membuat mereka mempunyai ide untuk membobol ATM di tempat-tempat yang sepi pengunjung.

Aksi yang mereka lakukan tersebut ternyata terekam oleh CCTV di wilayah Krian Sidoarjo, Jawa Timur.

Pelaku tersebut masih menggunakan helm serta jaket,saat memasuki ruang ATM. Kemudian, dia menyemprotkan CCTV dengan cat semprot yang dia bawa untuk menutupi kelakuannya saat membobol ATM menggunakan mesin las.

Kedua pelaku yang menjadi tersangka saat ini telah diperiksa di kantor polisi. Mereka mengakui bahwa sebelumnya telah mempelajari bagaimana cara membobol mesin ATM melalui YouTube.

Halaman:
1 2
