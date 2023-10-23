Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah Nyaris Rp16.000/USD Jelang Prabowo-Gibran Daftarkan Diri ke KPU

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |18:34 WIB
Rupiah Melemah Nyaris Rp16.000/USD Jelang Prabowo-Gibran Daftarkan Diri ke KPU
Penyebab nilai tukar rupiah melemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTANilai tukar Rupiah semakin tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pengamat Kebijakan Publik Emrus Sihombing menyoroti adanya fenomena pelemahan rupiah yang hampir tembus Rp16.000/USD jelang pendaftaran Capres - Cawapres pasangan Prabowo Subianto dan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Emrus menilai fenomena makro ekonomi itu tidak bisa lepas dari kondisi politik disuatu negara. Karena menurut perekonomian suatu negara juga hasil campur tangan kebijakan politik para pemangku kepentingan.

"Tidak ada fenomena ekonomi ini berdiri sendiri, ada unsur politik juga, artinya dengan kenaikan kurs rupiah tidak bisa dilepaskan dari fenomena politik suatu negara," kata Emrus saat dihubungi MNC Portal, Senin (23/10/2023).

"Saya melihat perlu ada yang dibenahi, misalnya putusan MK itu tidak sejalan dengan Pancasila, bagaimana dunia internasional akan memperhatikan itu. Misalnya diberikan previlage terhadap kepala daerah yang di bawah 40 tahun, misal pencalonan Gibran," sambungnya.

Di satu sisi Emrus menilai di tengah usia Gibran yang masih di bawah 40 tahun masih memiliki sedikit pengalaman dalam mengurus permasalahan ekonomi. Terlebih jika dilihat dari jam terbang sebagai kepala daerah atau Walikota Solo yang kurang lebih hanya 3 tahun.

"Ganjar punya pengalaman lebih lama menjadi kepala daerah, sudah jelas Ganjar punya pengalaman 10 tahun lebih. Gibran kan masih anak kemarin," kata Emrus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/278/3168067/rupiah-H5vQ_large.jpg
Rupiah Melemah dalam Sepekan Dipicu Aksi Demo dan Data Ekonomi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154585/rupiah-BY9d_large.png
Rupiah Menguat ke Rp16.218, Investor Cermati Tarif Dagang Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/622/3135566/rupiah-4CNi_large.jpeg
Apa Arti Gocap, Gopek, Goban, Ceban, Seceng dan Cetiao?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3128998/rupiah_melemah-1lkA_large.jpg
Rupiah Terus Melemah, Kini ke Level Rp16.846 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128933/rupiah-4D6p_large.jpg
Rupiah Terpuruk Nyaris Rp17.000, Begini Upaya Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/278/3110065/rupiah-yNL3_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Level Rp16.400 Usai Viral Rp8.170 per USD di Google
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement