HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Melonjak Dipicu Tensi Geopolitik di Timur Tengah

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:48 WIB
Harga Emas Melonjak Dipicu Tensi Geopolitik di Timur Tengah
Harga Emas Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) naik dipicu tensi geopolitik di Timur Tengah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup naik 1,1 dolar AS atau 0,06 persen menjadi 1.998,5 dolar AS per ounce.

Pasukan Israel, yang melancarkan serangan darat terbesar di Gaza semalam sejak konflik antara Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober lalu, memicu permintaan emas.

Data ekonomi, yang dirilis pada Jumat (27/10/2023) beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi AS, yang merupakan ukuran utama inflasi Federal Reserve, naik 0,3 persen pada September. Angka tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar.

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa belanja pribadi AS meningkat sebesar 0,7 persen pada September, setelah naik sebesar 0,4 persen pada Agustus. Angka itu di atas perkiraan 0,5 persen, dikutip dari Xinhua.

Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis pada Jumat (27/10/2023) oleh Survei Konsumen Universitas Michigan (UM) turun menjadi 63,8 pada survei Oktober 2023, turun dari 67,9 pada September tetapi di atas 59,9 pada Oktober lalu.

Halaman:
1 2
