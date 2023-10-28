Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Anggota Penuh FATF, Kepala PPATK: Bekal Penting Menuju Indonesia Emas 2045

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |10:37 WIB
Jadi Anggota Penuh FATF, Kepala PPATK: Bekal Penting Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Upaya Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah berhasil dengan diterimanya Indonesia menjadi negara anggota FATF (full membership).

Dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, Mr. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023 pukul 17.50, Indonesia secara aklamasi diterima sebagai anggota FATF yang ke 40.

Hal ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia.

Pengesahan keanggotaan di FATF ini, adalah hasil dari proses perjuangan panjang yang telah dilakukan selama bertahun - tahun setelah penetapan Indonesia sebagai Observer FATF sejak 29 Juni 2018. Selanjutnya tahapan Mutual Evaluation (ME) untuk menguji kepatuhan dan efektifitas rejim APUPPT Indonesia.

Pada FATF Plenary bulan Februari 2023, Indonesia diberikan jalur fast-track dalam melaksanakan Action Plan yang berfokus pada Immediate Outcome (10) 3 tentang pengawasan kepatuhan, IO 8 tentang perampasan aset, dan IO 11 tentang pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161989/ppatk-qRah_large.jpg
PPATK Bantah Blokir Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160962/mensos-sd8L_large.png
Dana Bansos Rp2,1 Triliun Mengendap di Rekening Dormant, Mensos Temui PPATK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160952/rekening_bank-5yKm_large.jpg
PPATK Ungkap Pemerintah Punya Rekening Nganggur Rp530 Miliar, di Bank BUMN Rp169 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160912/ppatk-FOCY_large.png
122 Juta Rekening Kembali Dibuka, PPATK Pastikan Tak Ada Dana Nasabah yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160028/rekening_bank_diblokir-JWhi_large.jpg
Rekening Bank Tiba-Tiba Diblokir PPATK, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159494/rekening_bank_ngaggur-7vwl_large.jpg
PPATK Blokir Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement