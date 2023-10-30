Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Besaran Biaya Pangkas Rambut Sultan Terkaya Brunei Darussalam

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |08:46 WIB
Ternyata Segini Besaran Biaya Pangkas Rambut Sultan Terkaya Brunei Darussalam
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini besaran biaya pangkas rambut Sultan terkaya Brunei Darussalam. Apalagi Sultan Hassanal Bolkiah dikenal sebagai salah satu raja terkaya di dunia.

Tentunya segala biaya perawatan hingga makanannya juga memiliki nilai fantastis. Lantaran, dia juga yang mempimpin Brunei Darussalam.

Ternyata segini besaran biaya pangkas rambut Sultan terkaya Brunei Darussalam yakni USD24 ribu dolar atau Rp379 juta jika kurs rupiah Rp15.800.

Selain itu Sultan berusia 63 tahun ini membayar ribuan tukang cukur setiap kali dia melakukan perjalanan sejauh 7.000 mil ke Brunei.

George Kadi, yang bekerja dengan Modestou di Dorchester, mengatakan kepada kliennya kemarin bahwa melakukan cukur rambut Sultan Brunei Darussalam.

“Ken telah memotong rambut sultan selama 16 tahun.

“Dia pergi secara rutin, terkadang setiap tiga atau empat minggu. Sultan menerbangkannya dengan kelas satu dengan biaya sekitar £9,000," katanya dikutip Luxuothailand.

Halaman:
1 2
