HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah, Raja Brunei Darussalam dengan Koleksi 7.000 Kendaraan Mewah

Lutfan Faizi , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |01:02 WIB
Segini Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah, Raja Brunei Darussalam dengan Koleksi 7.000 Kendaraan Mewah
Presiden Prabowo dengan Sultan Hassanal Bolkiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah, Raja Brunei Darussalam dengan koleksi 7.000 kendaraan mewah. Sosoknya dikenal sebagai salah satu raja terkaya di dunia yang hidup dalam kemewahan luar biasa. 

Di balik luas wilayah Brunei yang kecil dan populasi yang sedikit, mereka memiliki sang Sultan yang dikenal kaya raya. 

Gaya hidupnya juga sering menjadi sorotan dunia, terutama karena koleksi mobil-mobil yang jumlahnya fantastis.

Akan tetapi, seberapa besar sebenarnya kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah? Dirangkum dari Okezone berikut ulasannya, Rabu (18/6/2025).

1. Sumber Kekayaan

Sumber Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah Raja Brunei diperkirakan Capai Rp 400 Triliun lebih

Angka pasti dari kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei memang tidak pernah diungkap. Namun, menurut berbagai laporan media internasional, kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai lebih dari USD20 miliar.

 

