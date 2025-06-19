Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Orang Terkaya di Israel, Nomor Satu Punya Kekayaan Lebih dari Rp 400 Triliun

Rizky Darmawan , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |00:40 WIB
5 Orang Terkaya di Israel, Nomor Satu Punya Kekayaan Lebih dari Rp 400 Triliun
Orang kaya Israel (Foto: Okezone)
JAKARTA – Daftar 5 orang terkaya di Israel menarik diulas pada artikel ini. 

Sosok orang terkaya di Israel kini mulai banyak dicari publik setelah negara tersebut sebabkan banyak konflik di Timur Tengah. 

Tidak hanya karena tindakannya ke Gaza, Palestina, kini Negeri Yahudi juga tengah bersitegang dengan Iran.

Dari sektor teknologi, real estate, hingga industri investasi, para tokoh ini berhasil membangun kerajaan bisnis yang menjadikan mereka masuk dalam jajaran orang terkaya di negara tersebut.

Kekayaan para miliarder Israel ini tak lepas dari latar belakang pendidikan, jaringan internasional, dan kemampuan mereka membaca peluang di sektor yang berkembang pesat. 

Banyak dari mereka yang merintis usaha dari nol, mulai dari startup kecil hingga menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. 

 

