Kereta Cepat Whoosh Tertahan 15 Menit, Ini Penjelasan KCIC

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh karena sempat tertahan sekitar 15 menit.

GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan bahwa kendala tersebut lantaran terdapat kendala suplai listrik dari PLN yang padam pada pukul 10.30 WIB di gardu listrik Kiaracondong - Gedebage.

BACA JUGA:

Akibatnya, kata Eva terdapat 2 kereta yang terdampak yakni Whoosh G1126 rute Tegalluar- Halim dan G1123 rute Halim - Padalarang.

"Setelah berkordinasi dengan PLN dan suplai listrik kembali normal, perjalanan Kereta Cepat Whoosh kembali normal pada pukul 10.45 WIB," katanya saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

BACA JUGA:

Eva mengatakan bahwa KCIC telah melakukan kordinasi bersama PLN untuk mencegah agar kejadian ini tidak kembali terjadi dan pelayanan Kereta Cepat Whoosh dapat optimal.