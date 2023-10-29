Kereta Cepat Whoosh Jadi 28 Perjalanan/Hari, Cek Waktu Keberangkatannya

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah perjalanan reguler Kereta Cepat Whoosh dari 14 perjalanan per hari di bulan Oktober, menjadi 28 perjalanan di November 2023.

"Kami menambah jumlah perjalanan menjadi 28 perjalanan karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan Kereta Cepat Whoosh," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, di Jakarta, Minggu (29/10/2023).

Menurutnya, antusiasme masyarakat yang tinggi akan layanan Kereta Cepat Whoosh terlihat dari tingginya jumlah penjualan tiket.

Dia menyebutkan, jumlah tiket yang telah terjual, termasuk pemesanan, sejak dibuka pada 17 Oktober hingga 1 November 2023 telah mencapai 124 ribu tiket.

Selain itu, jumlah tempat duduk yang disediakan meningkat dari 8.414 tempat duduk menjadi 16.828 tempat duduk per hari.

Sementara total penumpang Kereta Cepat Whoosh yang telah dilayani hingga 27 Oktober adalah sebanyak 87 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 90 persen dan jumlah penumpang yang sudah mencapai 13 ribu penumpang dalam satu hari.

"Untuk membantu masyarakat yang ingin tiba di Jakarta lebih awal pula, KCIC kini menyediakan KA keberangkatan 05.50 WIB dari Tegalluar yang akan tiba di Halim pada pukul 06.36 WIB," ujarnya.

Adapun jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh untuk Bulan November 2023 terdiri atas:

Halim-Tegalluar

G1109 pukul 06.40 WIB

G1113 pukul 07.30

G1119 pukul 08.45

G1123 pukul 09.45

G1125 pukul 10.20

G1129 pukul 12.00

G1131 pukul 13.00

G1137 pukul 15.35

G1141 pukul 16.45

G1145 pukul 17.35

G1147 pukul 18.00

G1151 pukul 18.50

G1155 pukul 19.40

G1161 pukul 20.55 WIB

Rute Tegalluar-Halim

G1106 pukul 05.50 WIB (Beroperasi Senin s.d Kamis)

G1110 pukul 06.40

G1114 pukul 07.30

G1120 pukul 08.45

G1124 pukul 09.45

G1126 pukul 10.20

G1130 pukul 12.00

G1132 pukul 13.00

G1138 pukul 15.35

G1142 pukul 16.45

G1146 pukul 17.35

G1148 pukul 18.00

G1152 pukul 18.50

G1156 pukul 19.40

G1162 pukul 20.55 WIB (Beroperasi Jumat s.d Minggu)

Lebih lanjut ia mengatakan penambahan jadwal perjalanan ini juga diikuti dengan penambahan KA Feeder Bandung-Padalarang pp.

KCIC selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar integrasi moda dapat berjalan lancar sehingga penumpang bisa merasakan pelayanan terbaik.

Tiket Kereta Cepat Whoosh bulan November sudah dibuka penjualannya secara bertahap di aplikasi Whoosh, Access by KAI, Livin by Mandiri, web ticket.kcic.co.id, serta loket dan ticket vending machine di stasiun.