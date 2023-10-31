Bersama Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Latihan Pembuatan Nasi Jagung Kekinian

JAKARTA - Sukarelawan Srikandi Ganjar kembali menggelar kegiatan positif dan bermanfaat bagi para milenial yang ada di Jawa Tengah.

Salah satunya dengan mengadakan pelatihan pembuatan nasi jagung bersama ratusan perempuan muda di Kabupaten Pati.

Adapun pelatihan diadakan di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Selasa (31/10/2023).

Koorwil Srikandi Ganjar Jateng Putri Indah mengatakan kegiatan itu diadakan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para perempuan muda.

"Pada kegiatan ini milenial dikenalkan dengan adanya makanan tradisional yang saat ini sudah mulai jarang diminati yaitu nasi jagung," kata dia.