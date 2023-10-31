Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bersama Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Latihan Pembuatan Nasi Jagung Kekinian

Rio Adryawan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:10 WIB
Bersama Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Latihan Pembuatan Nasi Jagung Kekinian
Srikandi Ganjar Pranowo Bareng Milenial (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Srikandi Ganjar kembali menggelar kegiatan positif dan bermanfaat bagi para milenial yang ada di Jawa Tengah.

Salah satunya dengan mengadakan pelatihan pembuatan nasi jagung bersama ratusan perempuan muda di Kabupaten Pati.

Adapun pelatihan diadakan di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Selasa (31/10/2023).

Koorwil Srikandi Ganjar Jateng Putri Indah mengatakan kegiatan itu diadakan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para perempuan muda.

"Pada kegiatan ini milenial dikenalkan dengan adanya makanan tradisional yang saat ini sudah mulai jarang diminati yaitu nasi jagung," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/320/3053973/ternyata-ini-alasan-7-eleven-bakal-dicaplok-circle-k-oArHBivn1s.jpg
Ternyata Ini Alasan 7-Eleven Bakal Dicaplok Circle K
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/320/2827549/simak-ya-cara-sukses-buka-usaha-di-masa-pandemi-covid-19-MUGQS37tGo.PNG
Simak Ya, Cara Sukses Buka Usaha di Masa Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/17/455/2782743/ekonomi-sirkular-ubah-limbah-kayu-jadi-cuan-2LYj3omhMA.png
Ekonomi Sirkular Ubah Limbah Kayu Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/22/455/2490139/jumlah-usaha-kecil-baru-meningkat-35-dari-tahun-ke-tahun-pAYsbOu4yw.jpg
Jumlah Usaha Kecil Baru Meningkat 35% dari Tahun ke Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/13/455/2470426/kisah-mantan-tki-sukses-budidaya-jamur-hingga-bangun-restoran-7lBs4fUlYN.jpg
Kisah Mantan TKI Sukses Budidaya Jamur hingga Bangun Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/29/622/2318341/cara-hitung-net-profit-margin-simak-komponennya-OkdOn0cvvh.jpg
Cara Hitung Net Profit Margin, Simak Komponennya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement