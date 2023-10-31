Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berkat Aksi Kajol Ganjar, Komunitas Ojol Punya Basecamp Lebih Layak

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:14 WIB
Berkat Aksi Kajol Ganjar, Komunitas Ojol Punya Basecamp Lebih Layak
Relawan Ganjar Pranowo Bantul Ojol untuk Basecamp (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo Bacapres Partai Perindo yang tergabung dalam Kajol Indonesia melanjutkan aksi sosial kepada masyarakat. Teranyar, mereka mengadakan bedah basecamp bagi para driver ojek online (ojol) yang ada di Jakarta Pusat.

Para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu membedah basecamp ojol milik Komunitas Air Mancur di Jalan E-2 Raya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Risnandar selaku Juru Bicara Kajol Indonesia mengatakan kehadiran mereka mendapat sambutan positif dari rekan sesama ojol dan warga setempat.

"Berkat bedah basecamp ini, para rekan ojol punya tempat istirahat yang lebih layak ketika mencari nafkah," ujar dia dikutip, Selasa (31/10/2023).

Dia menyebut bedah basecamp bersamaan dengan pendirian posko pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu berjalan lancar dan kondusif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement