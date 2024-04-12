Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya

JAKARTA - Calon Presiden Terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto belum mau membahas siapa saja calon Menteri Keuangan (Menkeu) di kabinet yang akan dipimpinnya nanti.

"Masih lama," kata pria yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di acara Open House Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis Malam (11/4/2024).

Sebelumnya beredar nama empat tokoh yang dicalonkan sebagai Menteri Keuangan kabinet Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal kabar empat nama yang digadang-gadang bakal menjadi Menkeu pilihan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.