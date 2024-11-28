Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:34 WIB
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Krisdayanti yang kalah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Krisdayanti maju sebagai calon Wali Kota Batu, Jawa Timur, namun kalah.

Krisdayanti diusung oleh PDIP maju berpasangan dengan Kresna Dewana Phrosak sebagai wakilnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat darı Avemedia Research di 302 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan suara masuk 100 persen, hingga pukul 20.55 WIB, Rabu malam (27/11/2024) Paslon Krisdayanti - Kresna Dewanata Phrosakh atau disingkat Krida hanya memperoleh 20,31 persen suara.

Sementara, paslon nomor urut 1 Nurochman dan Heli Suyanto memperoleh 50,16 persen, disusul oleh Paslon nomor urut 2 Firhando Gumelar dan H Rudi dengan 29,53 persen.

Hasil itu membuat Nurochman - Heli Suyanto, yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pemenang Pilwali Kota Batu, versi hasil quick count.

Kini KD sapaan akrabnya kembali fokus pada dunia hiburan setelah kalah dalam Pilkada Kota Batu 2024. Dia mengungkapkan sedang mempersiapkan konser tunggal yang akan digelar pada 17 Januari 2025.

"Konser besar yang sempat tertunda kemarin mungkin akan saya selesaikan dulu. Persiapannya sekarang sudah berjalan untuk tanggal 17 Januari," ujar Krisdayanti saat ditemui di Villa Garuda, Kota Batu, pada Rabu malam (27/11/2024).

Banyak yang penasaran mengenai harta kekayaan Krisdayanti. Lalu berapa harta kekayaan Krisdayanti yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)?

Krisdayanti telah melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/320/2987905/realisasi-anggaran-pemilu-2024-capai-rp23-1-triliun-U2pjPxNhBY.jpg
Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp23,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement