Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Krisdayanti yang kalah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Krisdayanti maju sebagai calon Wali Kota Batu, Jawa Timur, namun kalah.

Krisdayanti diusung oleh PDIP maju berpasangan dengan Kresna Dewana Phrosak sebagai wakilnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat darı Avemedia Research di 302 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan suara masuk 100 persen, hingga pukul 20.55 WIB, Rabu malam (27/11/2024) Paslon Krisdayanti - Kresna Dewanata Phrosakh atau disingkat Krida hanya memperoleh 20,31 persen suara.

Sementara, paslon nomor urut 1 Nurochman dan Heli Suyanto memperoleh 50,16 persen, disusul oleh Paslon nomor urut 2 Firhando Gumelar dan H Rudi dengan 29,53 persen.

Hasil itu membuat Nurochman - Heli Suyanto, yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pemenang Pilwali Kota Batu, versi hasil quick count.

Kini KD sapaan akrabnya kembali fokus pada dunia hiburan setelah kalah dalam Pilkada Kota Batu 2024. Dia mengungkapkan sedang mempersiapkan konser tunggal yang akan digelar pada 17 Januari 2025.

"Konser besar yang sempat tertunda kemarin mungkin akan saya selesaikan dulu. Persiapannya sekarang sudah berjalan untuk tanggal 17 Januari," ujar Krisdayanti saat ditemui di Villa Garuda, Kota Batu, pada Rabu malam (27/11/2024).

Banyak yang penasaran mengenai harta kekayaan Krisdayanti. Lalu berapa harta kekayaan Krisdayanti yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)?

Krisdayanti telah melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).