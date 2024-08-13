Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp29,8 triliun per 1 Agustus 2024.

"Realisasi itu sekitar 78,0% dari pagu Rp38,2 triliun," jelas Menteri Keuangan Sri Muyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Adapun anggaran yang disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp27,1 triliun untuk digunakan sebagai honorarium badan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan operasional . Anggaran ini juga digunakan untuk honorarium pengawas, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan operasional peengawas.

Kemudian melalui 14 Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,7 triliun untuk digunakan pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyaraat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, koordinasi pelayanan pemilu serentak, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, dan supervisi penyelesaian permasalahan hukum.