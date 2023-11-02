Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 14 Ribu/Hari

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat sekitar 165 ribu tiket Kereta Cepat Whoosh terjual untuk perjalanan 17 Oktober hingga 4 November 2023.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, dari jumlah tersebut ada sekitar 134 ribu penumpang yang telah berangkat pada 17 hingga 31 Oktober 2023.

"Rata-rata okupansi penumpang pada setiap rangkaian yang beroperasi mencapai 85 hingga 99% untuk setiap perjalanan, dengan angka penumpang tertinggi mencapai sekitar 14.200 per hari," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Mulai 1 November 2023, perjalanan Kereta Cepat Whoosh ditambah menjadi 28 perjalanan per hari dari sebelumnya 14 perjalanan. Ekspansi transformatif ini menandai tonggak penting dalam misi KCIC untuk menyediakan layanan transportasi yang cepat, andal, dan berkelanjutan.

Melalui jumlah sarana yang ada, KCIC akan mengoperasikan 4 rangkaian Kereta Cepat Whoosh setiap harinya yang sudah dipastikan telah melalui pengecekan harian dengan teliti.

KCIC juga akan memastikan keandalan prasarana yang dimiliki demi keselamatan penumpang. Dipastikan seluruh sarana dan prasarana yang beroperasi laik operasi.

"Pengoperasian Kereta Cepat Whoosh juga akan diatur sebaik mungkin untuk menjaga ketepatan waktu keberangkatan Kereta Cepat Whoosh yang rata-rata mencapai 99,5% di bulan Oktober," ujar Dwiyana.

Seluruh petugas di bidang operasional dan pelayanan yang berdedikasi telah mempersiapkan diri dengan cermat untuk berdinas pada jadwal baru ini. Terdapat lebih dari 78 personil yang akan bertugas dengan ramah dalam melayani penumpang selama dalam seluruh perjalanan.

Kemudian lebih dari 200 orang passenger service on station mulai dari station master, supervisor, petugas peron, loket, hingga kebersihan yang akan memastikan seluruh penumpang menerima layanan terbaij.

KCIC bersama KAI juga akan mempersiapkan semua stasiun dan kereta cepat whoosh mulai dari Stasiun Halim, Padalarang, Tegalluar, Cimahi, dan Bandung telah dalam kondisi yang baik untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang.

Area yang bersih, teratur, dan nyaman akan memberikan pengalaman yang sempurna bagi para penumpang saat menggunakan Kereta Cepat Whoosh.