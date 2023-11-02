Harga Beras dan Gula Naik, Pedagang-Pembeli Teriak

MALANG - Dua komoditas pangan di Kota Malang mengalami kenaikan. Kenaikan komoditas pangan beras dan gula ini bahkan telah terjadi selama sebulan terakhir.

Di Pasar Bunulrejo, Kota Malang misalnya harga komoditas pangan beras dan gula sudah naik dalam waktu sebulan ini.

Hal ini dikeluhkan pedagang dan pembeli yang bertransaksi di Pasar Bunulrejo, Kota Malang, saat inspeksi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang.

Kusnan, salah satu pedagang di Pasar Bunulrejo Malang menyatakan, kenaikan harga beras diakui mulai terjadi sejak sebulan terakhir ini. Kenaikan harga beras bahkan menyentuh angka Rp5.000 - Rp10.000 dari harga sebelumnya, atau jika dikalkulasi mencapai Rp14.000 - Rp15.000 per kilogramnya.

"Naiknya sudah satu bulanan terakhir, naiknya perlahan ratusan rupiah, tapi naik terus. Yang lima kilo itu Rp 72.000 sampai Rp75.000, sebelumnya Rp65.000 sampai Rp70.000," ucap perdagang bernama Kusnan mdi Pasar Bunulrejo, Kota Malang, pada Kamis pagi (2/11/2023).