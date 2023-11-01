Harga Beras Picu Inflasi, Ini Strategi Pemerintah Mitigasi Dampak El Nino

JAKARTA – Harga beras menjadi penyebab inflasi di bulan Oktober. Inflasi tercatat sedikit meningkat sebesar 2,56% (yoy) dibanding bulan September (2,28% yoy). Angka ini didorong oleh naiknya inflasi harga pangan bergejolak (volatile food).

Di tengah musim kemarau yang panjang akibat dampak El Nino, produksi pangan secara umum menurun sehingga beberapa komoditas mengalami peningkatan harga seperti beras dan aneka cabai.

"Inflasi harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat naik tipis menjadi 2,12% (yoy) dari angka 1,99% (yoy) seiring dengan harga minyak mentah yang masih tinggi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Sementara itu, perlambatan inflasi inti masih berlanjut mencapai 1,91% (yoy) dari 2,00% (yoy) pada September 2023.

"Sebagai respons cepat dalam mengendalikan harga pangan, pemerintah berupaya memitigasi dampak El Nino melalui upaya stabilisasi pasokan terutama komoditas strategis, seperti beras guna menjaga kecukupan pasokan dalam negeri," kata Febrio.

Selain itu, kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, dan intervensi harga terus konsisten dilakukan agar ekspektasi inflasi dapat terjaga.