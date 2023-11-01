69 Kota Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Gorontalo

JAKARTA – 69 kota di Indonesia mengalami inflasi pada Oktober 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tertinggi terjadi di Gorontalo.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mencatat, menurut wilayah terjadi inflasi di 42 kota IHK yang lebih tinggi dari inflasi nasional di bulan Oktober 2023 berdasarkan inflasi bulanan (mtm). Dia menyebut bahwa 69 kota mengalami inflasi dan 21 kota mengalami deflasi.

"Inflasi tertinggi adalah di Kota Gorontalo sebesar 1,00% dan deflasi terdalam di kota Tual sebesar 1,08%," ujar Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Di Sumatera, inflasi tertinggi adalah di Kota Palembang (0.53%), dengan deflasi terdalam di Tanjung Pandan (0.62%). Di Jawa, inflasi tertinggi adalah di Sumenep (0,63%) dan inflasi terendah di Kota Tasikmalaya (0,01%).

"Kemudian, di Kalimantan, inflasi tertinggi adalah di Kota Palangkaraya (0,63%) dan deflasi terdalam di kota Tarakan (0,13%). Di Bali dan Nusa Tenggara, inflasi tertinggi adalah di Kota Kupang (0.47%) dan deflasi terdalam di Kota Bima (0,11%)," sambung Pudji.