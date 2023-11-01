Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi 0,17% pada Oktober 2023, Ini Biang Keroknya

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:31 WIB
Inflasi 0,17% pada Oktober 2023, Ini Biang Keroknya
Penyebab inflasi Oktober 2023. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan soal inflasi sebesar 0,17% pada Oktober 2023.

Adapun inflasi Oktober 2023 dibandingkan Oktober 2022 adalah sebesar 2,56% (year-on-year/yoy), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,64.

 BACA JUGA:

"Inflasi berdasarkan tahun kalender, atau Oktober 2023 terhadap Desember 2022 adalah sebesar 1,80%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Dia juga menyebut tingkat inflasi bulanan Oktober 2023 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun lebih tinggi dibandingkan Oktober tahun lalu.

 BACA JUGA:

"Penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Oktober 2023 adalah kelompok pengeluaran transportasi dengan inflasi sebesar 0,55% dan andilnya 0,07%," ungkap Amalia.

