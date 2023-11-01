BPS Catat Inflasi Oktober 2023 Capai 0,17%

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa di Oktober 2023 terjadi inflasi sebesar 0,17% secara bulanan terhadap September 2023.

Adapun inflasi Oktober 2023 dibandingkan Oktober 2022 adalah sebesar 2,56% (year-on-year/yoy), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,64.

"Inflasi berdasarkan tahun kalender, atau Oktober 2023 terhadap Desember 2022 adalah sebesar 1,80%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Dia mengatakan, tingkat inflasi bulanan Oktober 2023 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun lebih tinggi dibandingkan Oktober tahun lalu.

"Penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Oktober 2023 adalah kelompok pengeluaran transportasi dengan inflasi sebesar 0,55% dan andilnya 0,07%," ungkap Amalia.