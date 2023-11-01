Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beras Jadi Biang Kerok Inflasi Terbesar Selama 3 Bulan Beruntun di 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:43 WIB
Beras Jadi Biang Kerok Inflasi Terbesar Selama 3 Bulan Beruntun di 2023
Harga beras jadi penyebab inflasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Harga beras menjadi biang kerok penyebab inflasi terbesar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi beras masih terjadi di 87 kota, 2 kota mengalami deflasi, dan 1 kota lainnya stabil.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa secara akumulatif di tahun 2023, beras juga menyumbang andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,49% secara year-to-date (ytd) di Oktober 2023.

"Beras merupakan penyumbang andil inflasi terbesar selama 3 bulan berturut-turut, dari Agustus hingga Oktober 2023," ujar Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Pada Oktober 2023, inflasi beras tercatat sebesar 1,72% dengan andil sebesar 0,06%.

Sebagai informasi, tingkat inflasi bulanan (mtm) Oktober 2023 sebesar 0,17% dan tingkat inflasi ytd Oktober 2023 sebesar 1,80%. Pada Oktober 2023 terjadi inflasi tahunan (yoy) sebesar 2,56% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,64.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614/menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173695/inflasi-bVmJ_large.jpg
BPS: Inflasi September 2025 Capai 0,21 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166832/inflasi-v49a_large.jpg
BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166263/kemenko_perekonomian_soal_rakornas_inflasi-sm1T_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Rakornas Pengendalian Inflasi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166225/inflasi-MJav_large.jpg
Rakornas Pengendalian Inflasi Hari Ini Resmi Ditunda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement