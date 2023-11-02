Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Presiden Jokowi Harap Masyarakat dan Investor Tidak Ragu Tinggal di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |07:16 WIB
Presiden Jokowi Harap Masyarakat dan Investor Tidak Ragu Tinggal di IKN
Presiden Jokowi Harap Masyarakat Tidak Ragu Tinggal di IKN. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Proyek Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur telah dimulai pembangunanya. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama untuk proyek tersebut, kemarin.

Jokowi meyakini kehadiran RS akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor untuk tinggal dan berinvestasi di IKN.

"Groundbreaking rumah sakit ini akan makin menguatkan kepercayaan masyarakat dan investor agar tidak ragu-ragu lagi untuk tinggal di IKN, tidak ragu-ragu berinvestasi dan mengembangkan usahanya di IKN Nusantara," ujar Presiden, Kamis (2/11/2023).

Menurut Presiden, ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik merupakan hal pertama yang selalu ditanyakan masyarakat yang ingin menjadi warga IKN. Oleh karena itu, kehadiran berbagai RS bertaraf internasional di kawasan IKN diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat tersebut.

"Jawabannya, sekarang sudah jelas, (yaitu) sudah ada dan segera di mulai konstruksi yaitu Rumah Sakit Hermina Nusantara. Karena hari ini kita akan melakukan groundbreaking rumah sakit yang bertaraf internasional, berbasis eco green dan smart hospital. Dan, rumah sakitnya ramah lingkungan berkonsep green building, memanfaatkan energi terbarukan dan didukung digitalisasi smart hospital," kata Presiden.

Halaman:
1 2
