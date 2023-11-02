Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Groundbreaking PLTS 50 Mw di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:31 WIB
Jokowi <i>Groundbreaking</i> PLTS 50 Mw di IKN
Presiden Jokowi groundbreaking PLTS di IKN. (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk memulai pembangunan Pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) IKN 50 Megawatt di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur

"Kita akan melakukan groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang berkapasitas 50 Megawatt. Ini adalah pionir pembangkit energi terbarukan di IKN," kata Jokowi dalam sambutannya, Kamis (2/11/2023).

Jokowi mengatakan bahwa kapasitas PLTS tersebut masih bisa dinaikkan. Namun, dirinya meminta agar dipergunakan sesuai kebutuhan dan tercukupi terlebih dahulu.

"Yang kedua yang saya minta sejak awal kabelnya jangan kelihatan mata, harus semuanya ground cable dimasukkan ke ducting di bawah tanah. Masa kita masih membangun ibu kota yang bagus seperti ini masih kabelnya di atas," kata Jokowi.

PLTS tersebut, kata Jokowi, akan memproduksi energi hijau sekitar 93 Gigawatt/hour per tahun. Dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton CO2 per tahunnya.

Halaman:
1 2
