Berapa Komisi Gojek Driver?

JAKARTA – Berapa komisi gojek driver? Di mana driver ojol menjadi salah satu pekerjaan yang diminati banyak orang karena jam kerja lebih fleksibel hingga penghasilan yang lumayan.

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek ini sebagai penyedia layanan transportasi terbesar di Indonesia dengan jutaan Mitra Driver yang udah bergabung.

Kehadiran Gojek menjadi salah satu solusi alternatif, karena kemudahannya serta perbandingan tarif yang lumayan signifikan dibanding dengan ojek-ojek lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia.

Lalu berapa komisi Gojek yang akan di dapat oleh para driver?

Dikutip dari beberapa sumber informasi pada, Selasa (7/11/2023) bahwa komisi driver Gojek adalah 15% untuk setiap perjalanan. Keputusan tersebut telah ditandatangani pada 7 September 2022.

Ketua Umum Idiec M. Tesar Sandikapura menyampaikan, saat ini Gojek dan Grab di Indonesia masih bersaing dan mengejar profit. Apalagi, masyarakat tengah mengurangi ketergantungan terhadap ojek online.

Gojek dari mitra singapura pada tanggal 1 November 2023, akan mulai menurunkan komisi driver Gojek menjadi 10% untuk setiap perjalanannya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi krisis driver yang membuat tarif layanan taksi online mahal dan waktu tunggu penumpang yang cukup lama.