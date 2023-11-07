Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Komisi Gojek Driver?

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |20:19 WIB
Berapa Komisi Gojek Driver?
Berapa Komisi Gojek Driver. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Berapa komisi gojek driver? Di mana driver ojol menjadi salah satu pekerjaan yang diminati banyak orang karena jam kerja lebih fleksibel hingga penghasilan yang lumayan.

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek ini sebagai penyedia layanan transportasi terbesar di Indonesia dengan jutaan Mitra Driver yang udah bergabung.

Kehadiran Gojek menjadi salah satu solusi alternatif, karena kemudahannya serta perbandingan tarif yang lumayan signifikan dibanding dengan ojek-ojek lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia.

Lalu berapa komisi Gojek yang akan di dapat oleh para driver?

Dikutip dari beberapa sumber informasi pada, Selasa (7/11/2023) bahwa komisi driver Gojek adalah 15% untuk setiap perjalanan. Keputusan tersebut telah ditandatangani pada 7 September 2022.

Ketua Umum Idiec M. Tesar Sandikapura menyampaikan, saat ini Gojek dan Grab di Indonesia masih bersaing dan mengejar profit. Apalagi, masyarakat tengah mengurangi ketergantungan terhadap ojek online.

Gojek dari mitra singapura pada tanggal 1 November 2023, akan mulai menurunkan komisi driver Gojek menjadi 10% untuk setiap perjalanannya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi krisis driver yang membuat tarif layanan taksi online mahal dan waktu tunggu penumpang yang cukup lama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement