Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Rencana Publisher Rights, Begini Kata Google

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:59 WIB
Soal Rencana Publisher Rights, Begini Kata Google
Google Tanggapi Rencana Penerapan Publisher Rights. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Google menanggapi rencana pemerintah akan memberlakukan Peraturan Presiden mengenai Hak Penerbit (Publisher Rights) bertujuan mendukung jurnalisme berkualitas.

Google menyampaikan sangat menghormati rencana telah dibuat tersebut. Pihaknya ingin melihat pentingnya informasi tepat yang akan diturunkan kepada publik.

Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan, Google memiliki kerjasama dengan teman-teman media untuk melawan informasi tidak benar alias hoax.

Google memiliki program pelatihan yang akan diberikan kepada wartawan-wartawan dari sisi digitalisasi.

"Dari sisi Google kami selalu siap aktif dan siap terus untuk berkomunikasi dengan teman-teman dari media, berkomunikasi dengan apparat-apparat yang kami hormati dari berbagai instansi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan publisher rights dengan benar," ujar Randy Jusuf, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Google pun menegaskan tidak keberatan dengan adanya publisher rights. Yang paling penting, katanya, harus workable untuk flatformnya.

Google bersama pemerintah masih terus berdiskusi dan belum menemukan titik terang. Dia mengaku sejak Juli sampai sekarang banyak melakukan diskusi.

"Yang terakhir untuk publisher rights. Kita memang sudah lama mebahas ini dengan seluruh pemangku kepentingan. Dulu saya menyampaikan, ah paling sebulan selesai pak kita kerjain siang. Tapi dalam praktiknya memang sangat rumit sekali," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk memberlakukan Peraturan Presiden mengenai Hak Penerbit (Publisher Rights) bertujuan mendukung jurnalisme berkualitas.

Menurut dia, peraturan itu akan mewajibkan platform digital, seperti Google dan Facebook, untuk memastikan bahwa konten berita yang mereka distribusikan harus mendukung jurnalisme yang berkualitas, demokratisasi, serta prinsip keberagaman.

"Jadi, melalui Perpres Publisher Rights ini, kami ingin menciptakan ekosistem bisnis media serta membantu bisnis media dalam mempromosikan jurnalisme berkualitas,” ujar Usman dikutip dari Antara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184472//google_mengumumkan_gemini_3-Aybt_large.jpg
Google Luncurkan Gemini 3.0, Diklaim sebagai Model AI Paling Cerdas dengan Penalaran Mirip Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184335//ilustrasi-KAbh_large.jpeg
CEO Google Peringatkan Agar Jangan Terlalu Percaya pada AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183907//google-57lF_large.jpg
Pengadilan Jerman Putuskan Google Bayar Ganti Rugi Rp11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/16/3183802//ilustrasi-Finp_large.jpg
Google Berencana Batasi Sideloading Aplikasi Hanya untuk Pengguna Berpengalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/16/3183185//fitur_ini_akan_menampilkan_peringatan_aplikasi_yang_menguras_baterai-G269_large.jpg
Google Play Akan Segera Tampilkan Peringatan Aplikasi Boros Baterai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182724//ilustrasi-Th61_large.jpg
Apple dan Google Bahas Kesepakatan Rp16,6 Triliun untuk Peningkatan AI pada Siri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement