HOME FINANCE SMART MONEY

10 Pinjaman Rp500 Ribu Langsung Cair

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:06 WIB
10 Pinjaman Rp500 Ribu Langsung Cair
10 Pinjaman Rp500 Ribu Langsung Cair. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 pinjaman Rp500 ribu langsung cair yang menarik untuk diperhatikan. Namun maraknya pinjaman online (pinjol) sekarang ini tetap mesti diwaspadai masyarakat.

Sebab dengan bermodalkan KTP, beberapa pinjol bisa menyetujui pengajuan pinjaman tersebut. Namun, tetap harus hati-hati pada tawaran pinjaman uang yang ditawarkan.

Sebab, bisa jadi perusahaan yang memberi pinjaman tersebut belum mempunyai legalitas yang cukup jelas. Oleh karena itu, perlu untuk selalu memilih fintech dengan pinjaman uang tanpa jaminan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut 10 pinjaman 500 ribu langsung cair serta aman:

1. Adakami

Adakami merupakan pilihan pinjaman online langsung cair dengan mudah. Aplikasi ini sudah berizin resmi dari OJK dengan nomor KEP-128/D0.05/2019.

Adakami menawarkan pinjaman mulai dari Rp500 ribu hingga Rp8 juta dengan tenor 14, 21, atau 28 hari. Bunga yang dikenakan maksimal 36% per tahun dan biaya layanan sebesar 1,42%.

2. Julo

Julo adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Julo Teknologi Finansial ini menyediakan pinjaman online 24 jam.

Pinjaman yang ditawarkan mulai dari Rp400 ribu hingga Rp2 juta dengan tenor 3 atau 4 bulan. Bunga yang dikenakan sebesar 23,7% per tahun dan biaya layanan sebesar 24,3%.

3. Rupiah Cepat

Rupiah cepat menyediakan pilihan pinjaman dengan nominal rendah, yakni mulai dari Rp400 ribu hingga Rp 10 juta dengan tenor 91 hingga 365 hari.

Aplikasi ini memberikan bunga sebesar 24% per tahun tanpa biaya layanan atau biaya tersembunyi lainnya.

4. UKU

UKU menyediakan batas maksimum pinjaman yang berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp5 juta. Dengan durasi pinjaman juga cukup fleksibel, yaitu antara 60 hingga 180 hari.

Bunga harian yang diwarkan sebesar 0,35% hingga 0,8%, dengan tingkat bunga tahunan (APR) sebesar 14% per bulan.

5. Kredivo

Kredivo merupakan aplikasi populer di kalangan masyarakat karena bunganya yang tergolong rendah dan produknya yang variatif.

Kredivo menawarkan layanan cicilan belanja, pembayaran tagihan, program cashback, rewards, dan referral yang menguntungkan.

6. Indodana

Indodana adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang mudah untuk mendapatkan dana tunai hingga Rp15 juta.

Hanya dengan persyaratan yang mudah dana dapat langsung di proses dan cair dengan cepat.

7. Flexi Cash Jenius

Flexi Cash ini merupakan fitur pinjaman yang dikeluarkan oleh Jenius BTPN.

Pinjaman yang dapat diajukan mulai dari Rp500 ribu hingga Rp200 juta.

Selain itu, bunganya pun hanya berkisar dari 1,75% hingga 3,50% per bulan.

Telusuri berita finance lainnya
