HOME FINANCE MARKET UPDATE

Begini Mekanisme dan Teknis Transaksi Single Stock Futures di BEI

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:12 WIB
Begini Mekanisme dan Teknis Transaksi Single Stock Futures di BEI
Transaksi Single Stock Futures di BEI. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan instrumen investasi kontrak berjangka saham atau Single Stock Futures (SSF). Rencananya, produk derivatif ini akan diterbitkan pada kuartal pertama 2024.

Mekanisme transaksi derivatif saham sejatinya sama seperti produk keuangan derivatif lain memungkinkan dua pihak untuk membeli atau menjual suatu saham dengan harga yang disepakati dan dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai produk berjangka, maka nilainya tergantung pada nilai aset yang mendasarinya (underlying), dalam hal ini adalah saham, maka dikenal stock futures, demikian dalam keterangan BEI, Senin (13/11/2023).

2 Ways Opportunity

Secara teknis, jika pasar saham dalam kondisi “Bearish” atau apabila melihat potensi harga akan turun, maka investor dapat melakukan "Sell/Jual" atau “Short” produk SSF.

Investor yang mengambil posisi ini akan mendapatkan keuntungan apabila harga underlying turun, karena investor tersebut telah mengunci harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga di pasar yang lebih rendah.

Sebaliknya, jika kondisi pasar saham “Bullish” atau apabila investor melihat potensi harga akan naik, maka investor dapat melakukan "Buy/Beli" atau “Long”.

Investor “Long" juga akan mendapatkan keuntungan apabila harga underlying naik, karena investor tersebut telah mengunci harga beli yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar yang lebih tinggi. Artinya, terdapat 2 kesempatan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan.

Teknis Transaksi

Untuk bertransaksi, investor hanya mengeluarkan initial margin yang ditetapkan oleh perusahaan efek dengan nilai minimal 4% dari total transaksi saham biasa.

Sebagai contoh, jika harga saham ABCD adalah Rp2.500/lembar, maka total dana transaksi 10 lot saham ABCD = Rp2.500/lembar x 100 lembar saham (satuan lot) x 10 lot = Rp2.500.000,-.

Sementara total dana transaksi 10 kontrak SSF saham ABCD adalah Rp2.500 x 100 x 10 x 4% = Rp100.000 (asumsi initial margin yang ditetapkan oleh perusahaan efek sebesar 4%).

