HOME FINANCE HOT ISSUE

Era Digital, BRI Hadirkan Layanan Cepat, Akurat dan Aman

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:19 WIB
Era Digital, BRI Hadirkan Layanan Cepat, Akurat dan Aman
BRI Hadirkan Layanan Cepat hingga Aman. (Foto: Okezone.com/BRI)
JAKARTA – Bank BRI terus menerus menghadirkan inovasi terbaru terhadap layanannya. Salah satunya menghadirkan berbagai fitur dan layanan transaksi melalui platform QLola.

Inovasi ini untuk memenuhi kebutuhan bisnis segmen wholesale yang terus berkembang di era digital.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, setiap inovasi layanan digital BRI harus dapat memberikan kemudahan, kecepatan, akurasi, keamanan atas berbagai layanan transaksi yang digunakan oleh nasabah.

Agus mengatakan, dalam berinovasi untuk menyediakan layanan digital, faktor-faktor tersebut harus tetap diutamakan.

“Ke depan dalam mengembangkan setiap produk baru khususnya layanan digital seperti ini, memang harus dijamin dapat memitigasi risiko atas keamanan data nasabah. Hal itu sesuai dengan tujuan dan arahan dari Otoritas jasa Keuangan (OJK),” ujarnya, Senin (13/11/2023).

Dengan demikian, kata dia, kebutuhan akan layanan digital perbankan yang terus meningkat ini dapat dipenuhi dengan baik. Perseroan menyadari tantangan layanan perbankan digital semakin besar seiring dengan kian luasnya penetrasi digital di masyarakat Indonesia.

Agus mengutip survei Asosiasi Jasa Pengguna Internet pada 2023. Di mana pengguna jasa internet mencapai 78,2% dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 275 juta. Artinya jaringan internet saat ini sudah diakses sekitar 219 juta penduduk Indonesia.

“Hal ini tentu mendorong industri perbankan untuk semakin siap dalam berinovasi untuk menyediakan layanan digitalnya sedemikian rupa, sehingga semakin memudahkan nasabah dan terpenuhi kebutuhan transaksinya. Inovasi, tentu akan memudahkan bank dalam melakukan penetrasi dan memanfaatkan layanan digitalnya di tengah peluang market yang sedemikian besar di Indonesia saat ini,” pungkasnya.

