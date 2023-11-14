Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Konser Coldplay, Besok MRT Jakarta Beroperasi hingga Pukul 01.30 Dini Hari

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:10 WIB
Ada Konser Coldplay, Besok MRT Jakarta Beroperasi hingga Pukul 01.30 Dini Hari
Jadwal operasional MRT Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Besok MRT Jakarta beroperasi mulai pukul 05.00 hingga pukul 01.30 dini hari. PT MRT Jakarta (Perseroda) akan memberlakukan jadwal operasi khusus saat penyelenggaraan konser musik band Coldplay yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada besok, Rabu (15/11/2023).

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan perubahan pola operasi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0158 tahun 2023 tentang Penugasan Kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Penyediaan Layanan Perkeretaapian Pendukung Pendukung Konser Coldplay.

"Pola operasi di atas hanya berlaku untuk satu hari," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/11/2023).

Ahmad menjelaskan bahwa MRT Jakarta akan beroperasi pada Rabu (15/11) dengan waktu tunggu atau headway 5 menit pada pukul 07.00-09.00 WIB, dan pukul 17.00-19.00 WIB.

Sementara itu, untuk pukul 09.00-17.00 WIB dan pukul 19.00-01.30 WIB headway menjadi 10 menit.

Ahmad menjelaskan bahwa pola operasi untuk hari selanjutnya akan kembali menggunakan jadwal operasional normal yaitu Senin—Jumat mulai pukul 05.00 hingga 00.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan antarkereta setiap lima menit pada waktu sibuk (07.00—09.00 dan 17.00—19.00).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175436/tod-9N5e_large.jpg
Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167493/kios_di_blok_m-MLob_large.jpeg
MRT Jakarta Ngaku Tak Tahu Tarif Sewa Kios Blok M Naik hingga Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166481/mrt_jakarta-w9qE_large.jpg
Manajemen Buka Suara soal MRT Istora Mandiri Dijarah Pendemo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165722/stasiun_mrt_jakarta_bawah_tanah-JT60_large.jpg
Stasiun MRT Bawah Tanah Glodok-Kota Ditargetkan Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/278/3159715/direksi_dan_komisaris_mrt_jakarta-8Bgr_large.jpg
MRT Jakarta Angkat Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement