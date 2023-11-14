Ada Konser Coldplay, Besok MRT Jakarta Beroperasi hingga Pukul 01.30 Dini Hari

JAKARTA – Besok MRT Jakarta beroperasi mulai pukul 05.00 hingga pukul 01.30 dini hari. PT MRT Jakarta (Perseroda) akan memberlakukan jadwal operasi khusus saat penyelenggaraan konser musik band Coldplay yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada besok, Rabu (15/11/2023).

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan perubahan pola operasi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0158 tahun 2023 tentang Penugasan Kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Penyediaan Layanan Perkeretaapian Pendukung Pendukung Konser Coldplay.

"Pola operasi di atas hanya berlaku untuk satu hari," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/11/2023).

Ahmad menjelaskan bahwa MRT Jakarta akan beroperasi pada Rabu (15/11) dengan waktu tunggu atau headway 5 menit pada pukul 07.00-09.00 WIB, dan pukul 17.00-19.00 WIB.

Sementara itu, untuk pukul 09.00-17.00 WIB dan pukul 19.00-01.30 WIB headway menjadi 10 menit.

Ahmad menjelaskan bahwa pola operasi untuk hari selanjutnya akan kembali menggunakan jadwal operasional normal yaitu Senin—Jumat mulai pukul 05.00 hingga 00.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan antarkereta setiap lima menit pada waktu sibuk (07.00—09.00 dan 17.00—19.00).