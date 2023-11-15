Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BRI Catat Kinerja Keuangan Cemerlang di Kuartal III-2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:32 WIB
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat kinerja keuangan yang cemerlang di kuartal III 2023. Kinerja keuangan impresif ini diikuti dengan sentimen positif terhadap saham BRI (BBRI).

BRI mencatatkan pertumbuhan asset yang secara konsolidasian meningkat 9,93% year on year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun. BRI mengantongi laba bersih setelah pajak sebesar Rp44,21 triliun atau naik 12,47% secara tahunan (yoy) per September 2023.

Direktur Utama BRI Sunarso pada pemaparan Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2023 mengatakan, kontributor utama penopang kinerja positif BRI tersebut di antaranya adalah penyaluran kredit yang tumbuh double digit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana murah yang juga tumbuh double digit, kualitas kredit yang terjaga.

“Serta proporsi fee-based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan pendapatan BRI”, jelas Sunarso.

Dengan kinerja tersebut, sejumlah analis dari berbagai perusahaan sekuritas merekomendasikan Buy atau Hold saham tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
