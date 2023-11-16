Advertisement
HOT ISSUE

Jokowi Pamer PLTS Terapung Cirata di Stanford University

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:06 WIB
Jokowi Pamer PLTS Terapung Cirata di Stanford University
Presiden Jokowi pamer PLTS Terapung Cirata di Stanford University. (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan transisi energi.

Presiden menyebut salah satunya adalah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung yang baru saja diresmikan di Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden pada saat menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Fransisco, Amerika Serikat, pada Rabu, 15 November 2023.

“Ini terbesar di Asia Tenggara, pembangkit listrik tenaga surya yang kita miliki baru saja kita buka dengan kapasitas 192 megawatt,” kata Presiden dikutip Kamis (16/11/2023).

Ke depan, Presiden menyampaikan hal serupa akan terus Indonesia lakukan untuk menjaga lingkungan dan melakukan transisi energi.

Seperti halnya yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi kota pintar berbasis hutan yang nantinya disebut akan menggunakan energi hijau dari matahari dan air.

