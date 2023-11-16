Berapa Biaya Pembangunan GBT? Venue Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA- Mengulik berapa biaya pembangunan Stadion GBT (Gelora Bung Tomo). Adapun Stadion Gelora Bung Tomo menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pahlawan dan juga Jawa Timur.

Stadion ini memiliki kapasitas 45 ribu penonton, terbesar di provinsi tersebut. Apalagi FIFA memberikan penilaian positif terkait kondisi lapangan di empat stadion yang digunakan untuk ajang Piala Dunia U-17 2023. Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di Surabaya, Stadion Manahan di Solo, Si Jalak Harupat di Kab. Bandung dan Jakarta International Stadium dinilai telah berhasil naik level ke taraf yang diharapkan.

Dengan pujian ini, banyak penasaran mengenai berapa biaya pembangunan Stadion GBT. Ternyata GBT memiliki anggaran Rp100 miliar ini didirikan mulai 1 Januari 2008 dan dibuka pada 6 Agustus 2010.

Sementara itu, Stadion GBT resmi dibuka untuk umum pada 6 Agustus 2010 dengan kapasitas 55.000 orang. Stadion GBT kini juga jadi markas klub sepak bola Persebaya FC. Masyarakat tak hanya bisa menyaksikan pertandingan olahraga lokal maupun nasional, tetapi juga internasional.

GBT juga pernah digunakan sebagai persiapan untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 tahun 2023. Melalui acara tersebutlah GBT kian mendapatkan atensi dari mata Internasional.

Disamping perhelatan olahraga, stadion GBT juga menjadi rumah bagi beberapa acara hiburan dan pagelaran musik skala nasional.