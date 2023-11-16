Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah SuperCash Terdaftar di OJK? Cek Faktanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:18 WIB
Apakah SuperCash Terdaftar di OJK? Cek Faktanya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah SuperCash terdaftar di OJK? Pasalnya pinjol ini menawarkan pinjaman tunai dengan mudah dan cepat. Nominal yang dapat dipinjam pun variatif, yakni mulai dari Rp1 juta hingga Rp8 juta dengan tenor bermacam-macam.

Sehingga beberapa konsumen tergiur dengan promo yang diberikannya. Namun, ada kasus mengenai pinjaman online yang tidak resmi salah satunya yakni Supercash.

Lantas apakah SuperCash terdaftar di OJK? Berdasarkan informasi yang ada dalam Daftar Platform Fintech Lending yang Belum Terdaftar atau Berizin yang dikeluarkan oleh OJK, SuperCash masuk ke dalam salah satunya bersama dengan ratusan platform lain.

Dalam daftar tersebut, SuperCash berada di bawah naungan PT Vcard Technology Indonesia dengan website www.vcard.credit dan beralamat di Gedung Grand Slipi Tower, Jalan Letjen S. Parman Kav 22-24, Palmerah, Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184821//interpol_kejar_2_wna_dpo_pinjol_ilegal-0tTz_large.jpg
Bareskrim Koordinasi dengan Interpol Kejar 2 WNA DPO Pinjol Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184816//sindikat_pinjol_ilegal_ditangkap-62Bv_large.jpg
Sindikat Pinjol Ilegal Ditangkap, 400 Orang Jadi Korban hingga Diperas Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184800//pinjol-Tt7I_large.jpg
Polisi Ciduk Sindikat Pinjol Ilegal, Modus Ancam Sebarkan Foto Bugil Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838//pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771//ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684//ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement