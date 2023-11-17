10 Aksi Emiten dari Pembayaran Dividen hingga RUPS

, Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:00 WIB

Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di antaranya, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST), PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) hingga PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL).

Mengutip informasi saham, IDX, Jumat (17/11/2023), para emiten ada yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. CPIN

tanggal ex Dividen Tunai Interim Charoen Pokphand Indonesia Tbk

2. EAST

tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Eastparc Hotel Tbk

3. FMII

tanggal Pembayaran Saham Bonus Fortune Mate Indonesia Tbk