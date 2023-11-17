JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di antaranya, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST), PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) hingga PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL).
Mengutip informasi saham, IDX, Jumat (17/11/2023), para emiten ada yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. CPIN
tanggal ex Dividen Tunai Interim Charoen Pokphand Indonesia Tbk
2. EAST
tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Eastparc Hotel Tbk
3. FMII
tanggal Pembayaran Saham Bonus Fortune Mate Indonesia Tbk