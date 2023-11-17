Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Aksi Emiten dari Pembayaran Dividen hingga RUPS

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:00 WIB
10 Aksi Emiten dari Pembayaran Dividen hingga RUPS
Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di antaranya, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST), PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) hingga PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL).

Mengutip informasi saham, IDX, Jumat (17/11/2023), para emiten ada yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. CPIN

tanggal ex Dividen Tunai Interim Charoen Pokphand Indonesia Tbk

2. EAST

tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Eastparc Hotel Tbk

3. FMII

tanggal Pembayaran Saham Bonus Fortune Mate Indonesia Tbk

