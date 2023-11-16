BEI Suspensi Saham SOTS Usai Meroket 165%

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) Saham & Waran Seri I PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS & SOTS-W). Hal ini sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham SOTS dan Waran Seri I SOTS-W pada perdagangan hari ini, Kamis 16 November 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham SOTS tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sedangkan penghentian sementara perdagangan Waran Seri I PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS-W) dilakukan di Seluruh Pasar," tulis P.H Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Zakky Ghufron dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Rabu (15/11/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham & Waran Seri I PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS & SOTS-W).