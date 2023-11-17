Ternyata Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Jokowi dari Exxon Mobil

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Chairman Exxon Mobil Corporation Darren Woods.

Pada pertemuan tersebut membahas mengenai rencana investasi senilai USD15 miliar dari perusahaan migas global tersebut ke Indonesia.

BACA JUGA:

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa fasilitas CSS dari Exxon akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia menjadi salah satu yang tercanggih di dunia.

“Fasilitas CCS akan jadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia Exxon akan jadi salah 1 yang tercanggih di dunia,” kata dia.

BACA JUGA:

Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa kilang petrokimia hijau yang akan dibangun Exxon akan menjadi salah satu yang tercanggih di dunia.