Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Jokowi dari Exxon Mobil

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |03:01 WIB
Ternyata Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Jokowi dari Exxon Mobil
Presiden Jokowi bawa oleh-oleh dari Exxon Mobil. (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Chairman Exxon Mobil Corporation Darren Woods.

Pada pertemuan tersebut membahas mengenai rencana investasi senilai USD15 miliar dari perusahaan migas global tersebut ke Indonesia.

 BACA JUGA:

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa fasilitas CSS dari Exxon akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia menjadi salah satu yang tercanggih di dunia.

“Fasilitas CCS akan jadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia Exxon akan jadi salah 1 yang tercanggih di dunia,” kata dia.

 BACA JUGA:

Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa kilang petrokimia hijau yang akan dibangun Exxon akan menjadi salah satu yang tercanggih di dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/16/320/2746992/exxon-tambah-produksi-bensin-dan-solar-di-kilang-texas-9OL9hhWm2V.jpg
Exxon Tambah Produksi Bensin dan Solar di Kilang Texas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/22/320/2120418/exxonmobil-digugat-karena-berbohong-ke-investor-soal-biaya-pemanasan-global-VsaT9a5Cju.jpg
ExxonMobil Digugat karena Berbohong ke Investor soal Biaya Pemanasan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/18/320/2031714/exxon-pertamina-negosiasi-harga-minyak-untuk-semester-ii-2019-bLru3gB7eb.jpg
Exxon-Pertamina Negosiasi Harga Minyak untuk Semester II-2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/24/320/1995363/venezuela-cegat-kapal-eksplorasi-minyak-exxon-di-guyana-YQ6BFHXk7G.jpg
Venezuela Cegat Kapal Eksplorasi Minyak Exxon di Guyana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/15/320/1776896/dubes-as-investasi-exxon-di-bojonegoro-dukung-indonesia-9P4koRlwWA.jpg
Dubes AS: Investasi Exxon di Bojonegoro Dukung Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/29/320/1765069/dahsyatnya-badai-harvey-memaksa-exxonmobil-tutup-kilang-di-texas-do6Tx4fqj3.jpg
Dahsyatnya Badai Harvey Memaksa ExxonMobil Tutup Kilang di Texas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement