Kabar Terbaru soal TikTok Buka E-Commerce di Indonesia

JAKARTA – KemenkopUKM mengungkap rencana TikTok untuk membuka platform e-commerce di Indonesia.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, Kementetian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana mengungkapkan, kemungkinan besar TikTok akan menggandeng perusahaan e-commerce lokal.

"Ada beberapa versi udah saya dengar, tapi saya belum berani ngomong, tapi kemungkinan dia (TikTok) akan bergabung dengan (e-commerce lokal), kemungkinan ya, karena kalau dari bikin PT sendiri kayaknya nggak," ucap Temmy saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Jakarta, Jumat (17/11/2023).

"Tapi kita lihat nanti, yang pasti apapun nanti pola yang dijalankan oleh TikTok Shop, dia harus comply dengan regulasi kita," sambungnya.

Kendati demikian, Temmy enggan membocorkan platform e-commerce mana yang nantinya akan digandeng oleh TikTok.

Namun Temmy memastikan bahwa ia sudah mendapatkan informasi bahwa TikTok akan membuka e-commerce di Indonesia.

"Buka (e-commerce). informasi yang saya dapat dari TikTok mereka akan buka dan akan comply," ungkapnya.