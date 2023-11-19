Citibank Resmi Tutup Layanan Bisnis di Indonesia

JAKARTA - Citibank Indonesia resmi menutup layanan bisnis konsumer atau ritel di Indonesia per Sabtu , 18 November 2023. Adapun imbas penutupan itu Citibank akan mengalihkan seluruh aset dan liabilitas Consumer Banking kepada UOB Indonesia.

Sementara itu, layanan Citibank Online dan Citi Mobile App hanya akan beroperasi hingga 17 November 2023.

“Pengalihan aset dan liabilitas dari bisnis Consumer Banking Citibank kepada UOB Indonesia akan diselesaikan pada tanggal 18 November 2023," tulis pengumuman Citibank Indonesia, dikutip Minggu (19/11/2023).

Melalui laman resminya, Citibank Indonesia menyatakan setelah pengalihan semua aset bisnis konsumer itu selesai, seluruh kantor cabang Citibank akan berganti menjadi Bank UOB Indonesia, asal Singapura itu.

"Efektif setelah tanggal pengalihan, kantor cabang Citibank akan berubah menjadi kantor cabang UOB Indonesia," tambahnya.