HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Optimistis Indonesia Jadi Pusat Industri Kendaraan Listrik di Dunia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |14:48 WIB
Erick Thohir Optimistis Indonesia Jadi Pusat Industri Kendaraan Listrik di Dunia
Menteri Erick bicara soal kendaraan listrik di Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimis Indonesia menjadi pusat industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dunia. Hal ini dikarenakan, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

Misalnya hilirisasi nikel, komponen utama dalam produksi baterai, sebagai penyimpan energi listrik. Indonesia memang dianugerahi cadangan mineral berupa nikel yang potensial.

Tak hanya itu, hilirisasi juga berlaku untuk bauksit. Bahan baku ini bisa dimanfaatkan untuk pencampuran pembuatan kerangka mobil listrik hingga menjadi komponen dalam panel surya.

“Artinya Indonesia akan jadi pusat dari industri EV karena kita, nikel terbesar. Tapi kita dorong dengan hilirisasi yang lain seperti bauksit sebagai bahan untuk solar panel karena itu kemarin salah satu diskusi Indonesia dengan AS bagaimana mendorong percepatan EBT,” ujar Erick saat ditemui wartawan, Senin (20/11/2023).

Langkah hilirisasi SDA di dalam negeri, lanjut dia, dibuktikan dengan aksi pemerintah mengincar kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI), setelah otoritas berhasil mendivestasi 14% saham di PT Vale Indonesia Tbk.

Halaman:
1 2
