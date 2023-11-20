Bangun IKN di 2024, Pak Bas Gelontorkan Rp35,4 Triliun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp35,45 triliun untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Hal ini untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa total anggaran tersebut dialokasikan untuk masing-masing pekerjaan di beberapa unit kerja Kementerian PUPR. Seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

"Pada 2024 dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar Rp35,45 triliun," ujar Menteri Basuki dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11/2023).

Lebih rinci, Menteri Basuki memaparkan pada TA 2024 Ditjen SDA mendapatkan alokasi Rp1,58 triliun diantaranya untuk mengerjakan pengendalian banjir DAS Sungai 1A (lanjutan KIPP), Penanganan Banjir Sungai Sepaku, Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pamaluan.

Kemudian Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp16,67 triliun pada TA 2024 untuk membangun beberapa infrastruktur dasar di IKN seperti pembangunan jalan akses menuju jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feader (distrik) di kawasan IKN, jalan tol seksi 3A, seksi 3B, seksi 5A, seksi 5B, seksi 6A, seksi 6B, dan seksi 6C-1, dan pembangunan bandara VVIP (sisi landasan udara).