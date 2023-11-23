Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Bandara Siboru dan Douw Aturure, Jokowi: Papua Semakin Berkembang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |13:58 WIB
Resmikan Bandara Siboru dan Douw Aturure, Jokowi: Papua Semakin Berkembang
Presiden Jokowi resmikan dua bandara di Papua. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua bandara di Papua bernama Bandara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat dan Bandara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

"Alhamdulilah pada siang hari ini segera kita resmikan pengoperasian Bandara Siboru di Fakfak dan bandara Douw Aturure di Nabire," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/11/2023).

 

Jokowi mengatakan bahwa akses menuju Papua tidak mudah.

Menurutnya masih banyak daerah-daerah termasuk Papua yang sulit dijangkau aksesnya dan perlu waktu berjam-jam sampai berhari-hari untuk sampai daerah tersebut.

 

"Papua semakin berkembang, pembangunan semakin banyak, kegiatan ekonomi semakin meningkat. Sehingga dibutuhkan fasilitas dan dan sarana transportasi yang lebih baik," kata Jokowi.

Jokowi berharap usai diresmikannya bahwa Bandara Siboru dan Douw Aturure, dapat meningkatkan konektivitas di Papua. Dan meningkatkan mobilitas orang, barang, serta membuka banyak peluang untuk memicu tumbuhnya ekonomi ekonomi dan usaha-usaha baru.

