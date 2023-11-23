Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Ungkap TikTok Shop Bakal Buka Lagi dengan Cara Ini

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:27 WIB
Menkop Ungkap TikTok Shop Bakal Buka Lagi dengan Cara Ini
Menkop Teten Soal TikTok Shop. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengungkapkan sejumlah perusahaan e-commerce Tanah Air sedang melakukan komunikasi dengan TikTok.

Di mana sebelumnya beredar kabar TikTok akan menggandeng Tokopedia. Kemudian kini ada perusahaan e-commerce lain yang mengaku sudah dihubungi TikTok.

"Yang saya tahu, ada tiga lah e-commerce yang sudah dihubungi TikTok, saya tahu bukan dari TikToknya, tahunya dari mereka yang dihubungi, ada Bukalapak, Tokopedia, CT Corp juga dihubungi," ungkap Teten saat ditemui di kantornya, Kamis (23/11/2023).

Meskipun Teten tidak dapat memastikan apa yang dibicarakan, namun ia meyakini bahwa TikTok akan terjun ke bisnis e-commerce, alasannya karena Indonesia memiliki pasar digital yang besar.

"Saya yakin TikTok pasti akan buka (e-commerce) kembali, apakah dia buka sendiri atau dia invest di salah satu e-commerce di Indonesia," ujarnya.

2
