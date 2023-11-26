Ada 8 Kereta Tambahan untuk Layani Libur Natal dan Tahun Baru

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah 8 rangkaian kereta untuk melayani selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, penambahan 8 rangkaian tiket kini sudah terjual sejak H-45 nataru.

Meski begitu, dirinya tidak menjelaskan berapa total kursi yang disediakan pada kereta tambahan tersebut.

"Nataru kita sudah menambah 8 kereta tambahan. Untuk penambahan 8 KA tambahan masa Nataru sudah kita jual," ujarnya saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, dikutip Minggu (26/11/2023).

Masyarakat pun sudah dapat membeli tiket kereta api jarak jauh reguler yang telah tersedia di aplikasi Access by KAI, website kai.id, minimarket, serta seluruh channel pembelian tiket KA mulai H-45. Adapun pembelian tiket di loket stasiun hanya tersedia untuk keberangkatan KA mulai 3 jam (go show).

Dalam menyediakan tiket kereta api, khususnya saat peak season seperti di masa Angkutan Nataru ini, KAI berkomitmen untuk menyediakan tiket kereta api secara transparan dan terpercaya bagi seluruh pelanggan.

Untuk menangkal praktik percaloan tiket, KAI sudah lama menerapkan kebijakan one seat one passenger dan boarding system yang mewajibkan nama penumpang sesuai antara yang tertera di tiket dan di kartu identitas.

Sebagai informasi, per Jumat (24/11/2023), KAI mencatat sebanyak 445.704 tiket kereta api jarak jauh sudah terjual atau 21 persen dari tiket yang disediakan untuk periode Nataru yakni 21 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024.