Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Terapkan Tarif Dinamis, Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Bisa Lebih Murah Mulai Desember 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:40 WIB
KCIC Terapkan Tarif Dinamis, Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Bisa Lebih Murah Mulai Desember 2023
KCIC terapkan skema tarif dinamis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bakal menerapkan skema tarif Dinamyc Prycing atau tarif dinamis untuk tiket Kereta Cepat Whoosh. Tarif mulai dari Rp200 ribu hingga Rp250 ribu untuk sekali perjalanan kelas premium economy.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan bahwa Kereta Cepat Whoosh adalah layanan kereta komersial sehingga penetapan tarifnya akan menggunakan strategy dynamic pricing dan mengikuti demand penumpang, saat high season atau low season.

Dwiyana mengatakan masyarakat akan dikenakan biaya Rp200 ribu untuk sekali perjalanan yang akan diterapkan pada hari Senin hingga Kamis, untuk kelas Premium Economy. Kemudian untuk akhir pekan Jumat hingga Minggu tiket premium ekonomi dijual seharga Rp250.000.

"Seluruh tarif tersebut juga sudah termasuk perjalanan KA Feeder gratis dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung dan sebaliknya," katanya dalam keteranganya, Jumat (24/11/2023).

Dwiyana mengatakan, penerapan memungkinkan pihaknya mengoptimalkan layanan, mengelola kapasitas secara efektif, dan mempertahankan standar layanan yang tinggi bagi penumpang.

Dia juga mengatakan pada Desember akan terdapat 40 perjalanan per hari pada Senin hingga Kamis dan 48 perjalanan per hari pada akhir pekan yakni Jumat hingga Minggu.

"Penerapan tarif promo dan penambahan perjalanan pada bulan Desember 2023 ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak pada masyarakat yang ingin menggunakan Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi pilihan," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186120/purbaya-pSqv_large.jpg
Rosan Ajak ke China Bahas Utang Whoosh, Purbaya: Asal Dia yang Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186090/purbaya-J8vo_large.jpg
Purbaya Siap Ikut Rosan ke China Bahas Utang Whoosh: Kita Harus Terlibat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184159/whoosh-2Tiq_large.jpeg
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183166/kereta_cepat_whoosh-bvX3_large.jpg
Berikut Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183022/whoosh-xKHz_large.jpg
Ini Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021/whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement