KCIC Terapkan Tarif Dinamis, Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Bisa Lebih Murah Mulai Desember 2023

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bakal menerapkan skema tarif Dinamyc Prycing atau tarif dinamis untuk tiket Kereta Cepat Whoosh. Tarif mulai dari Rp200 ribu hingga Rp250 ribu untuk sekali perjalanan kelas premium economy.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan bahwa Kereta Cepat Whoosh adalah layanan kereta komersial sehingga penetapan tarifnya akan menggunakan strategy dynamic pricing dan mengikuti demand penumpang, saat high season atau low season.

Dwiyana mengatakan masyarakat akan dikenakan biaya Rp200 ribu untuk sekali perjalanan yang akan diterapkan pada hari Senin hingga Kamis, untuk kelas Premium Economy. Kemudian untuk akhir pekan Jumat hingga Minggu tiket premium ekonomi dijual seharga Rp250.000.

"Seluruh tarif tersebut juga sudah termasuk perjalanan KA Feeder gratis dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung dan sebaliknya," katanya dalam keteranganya, Jumat (24/11/2023).

Dwiyana mengatakan, penerapan memungkinkan pihaknya mengoptimalkan layanan, mengelola kapasitas secara efektif, dan mempertahankan standar layanan yang tinggi bagi penumpang.

Dia juga mengatakan pada Desember akan terdapat 40 perjalanan per hari pada Senin hingga Kamis dan 48 perjalanan per hari pada akhir pekan yakni Jumat hingga Minggu.

"Penerapan tarif promo dan penambahan perjalanan pada bulan Desember 2023 ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak pada masyarakat yang ingin menggunakan Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi pilihan," katanya.