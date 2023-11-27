Adhi Karya Bidik Kenaikan Pendapatan 20% di 2024

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membidik kenaikan pendapatan di 2024 sebesar 20%. Adapun ADHI berhasil meraih pendapatan sebesar Rp11,44 triliun hingga kuartal III 2023.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson mengatakan, hal tersebut sejalan dengan anggaran infrastruktur dari Kementerian Keuangan dengan rencana pertumbuhan perolehan di 5%-10%.

"Untuk pertumbuhan (pendapatan) di 2024 kurang lebih sekitar 20% dengan rencana pertumbuhan perolehan 5%-10%," katanya dalam Press Conference Public Expose Live 2023, Senin (27/11/2023).

Selain pendapatan, ADHI juga menargetkan produksi hingga sisi bottom line juga meningkat double digit.

"Kemudian produksinya meningkat dari tahun sebelumnya 25%, bottom line nya kurang lebih 20% dan sebagainya," kata Asnawi.

Pendapatan ADHI sebesar Rp11,44 triliun membuat laba bersih perseroan tumbuh 11,94% secara tahunan.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan Adhi Karya sepanjang Januari-September 2023 tumbuh 25,36% YoY menjadi Rp11,44 triliun.