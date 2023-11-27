4 Fakta Merger Angkasa Pura I dan II, Dijamin Tak Ada PHK!

JAKARTA – Kementerian BUMN akan menggabungkan PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Merger tersebut akan selesai pada Desember 2023. Hal ini karena merger memerlukan waktu yang cukup panjang.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, bahwa merger kedua operator bandara pelat merah itu akan serupa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Di mana, pemegang saham akan menguatkan sisi bisnis kebandaraan di Indonesia.

Okezone telah merangkum empat fakta merger Angkasa Pura I dan II, Senin (27/11/2023):

1. Merger Diharap Bisa Tingkatkan Jumlah Wisatawan

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, terkait implementasi konsolidasi AP I dan AP II bisa didorong di Desember tahun ini. Keputusan tersebut dilihat dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Tanah Air.

“Kita coba ya (realisasi merger Desember) karena dengan sekarang tourism jadi income negara terbesar nantinya,” ujar Erick.

2. Merger Memperkuat Industri Bandara

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, bahwa merger juga akan memperkuat infrastruktur industri bandara di dalam negeri. Dengan langkah ini bandara di Indonesia bisa naik kelas di level global.

“Efisiensi daripada membangun infrastruktur industri dari bandara kita harus naikin kelas kita,” ujar Erick.

Menurutnya, Indonesia harus menyesuaikan bisnis bandaranya. Hal ini agar bisa bersaing dengan Bandara Changi di Singapura.

Selain itu, karena beberapa bandara di Indonesia juga kelebihan kapasitas seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

3. Opsi Penawaran dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney sebelumnya menawarkan dua opsi untuk mengintegrasikan bisnis AP I dan AP II. Kedua opsi tersebut adalah merger dan pendirian Subholding Airport Co.